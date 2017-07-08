Роберто Манчини: Такого сложного перелета, как в Хабаровск, у нас еще не было

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о подготовке команды к стартовому туру РФПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся с хабаровским СКА.

– Придумали ли вы уже, как лететь в Хабаровск и будет ли это самым длинным с ходу перелетом на игру для вас?

– Да, это будет очень тяжело, мне кажется, но у нас уже все распланировано, все известно: когда улетим, когда прилетим. Мы готовимся к этому перелету. Такого сложного у нас еще не было.

– Вырисовывается ли уже стартовый состав или решение на первую игру будете принимать непосредственно перед ней?

– У меня есть кое-какие первоначальные идеи, однако у нас еще десять дней, и все может поменяться. Окончательного решения еще не принял, – приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» пройдет 16 июля в Хабаровске и начнется в 11:00. Эта будет первая официальная игра сине-бело-голубых под руководством Манчини, который возглавил команду 1 июля.

Ранее комитет по сертификации стадионов РФС присвоил домашней арене хабаровского клуба первую категорию с замечаниями и разрешил проводить на ней матчи РФПЛ.