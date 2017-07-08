Станислав Гареев: Мне интересно будет поработать с новым тренерским штабом «Салавата»

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев рассказал, о том, что с интересом ожидает тренировок нового тренера команды Эркке Вестерлунда.

– Не знаю (смеется). Мне интересно будет поработать с новым тренерским штабом. Они что-то новое в команду принесут, мне чем-то помогут. Я знаю, что у финских специалистов интересные тренировки. Я всегда с русскими тренерами работал. Нужно что-то новое и интересное. Посмотрим, как будет. Мне кажется, все в ожидании. Все ждут от «Салавата» прорыва.

– Многие хоккеисты «Салавата» говорят, что Вестерлунд скинул им программу тренировок. Но никто не говорит, что в ней написано. Рассказать подробней об этой программе?

– Там написано, какого числа собираемся, куда и когда поедем. Программа для лета. Столько-то пробежаться, расписаны упражнения в зале, сколько подходов делать, как делать. Ещё было написано, что надо готовиться к тестам, - рассказал Гареев в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, Вестерлунд подписал контракт с «Салаватом Юлаевом» 24 марта. Соглашение рассчитано на два года. Ранее в КХЛ он работал с «Йокеритом» (2014-2016).