Юрий Семин: Вопросом подписания контракта с Коряном в клубе занимаются

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что ясность с контрактом форварда Аршака Коряна наступит в ближайшее время.

- Вопросом подписания контракта с Коряном в клубе занимаются, в ближайшее время будет ясность. Я хотел бы, чтобы он остался у нас. Это молодое поколение, свой воспитанник, у которого есть определенные перспективы, - приводит слова Семина ТАСС.

Напомним, с февраля 2015 года Корян защищал цвета голландского «Витесса». В основном составе этой команды он провел три матча. За вторую команду «Витесса» забил 17 мячей в 40 матчах.

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