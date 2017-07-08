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Игорь Лебедев: Приглашаю Жиркова на чашечку чая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев пригласил полузащитника сборной России Юрия Жиркова на чашечку чая.

«Приглашаю Юрия Жиркова на чашечку чаю в Парламент», - написал Лебедев на своей странице в твиттере.

Напомним, после матча Мексика – Россия Лебедев заявил, что получившему красную карточку полузащитнику Юрию Жиркову нужно дать в морду.

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