«Зенит» завершил сбор двусторонним матчем

В последний день второго тренировочного сбора в австрийском Кицбюэле футболисты «Зенита» сыграли двусторонний матч.

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, игроков поделили на команды «синих» и «белых», и по ходу матча составы изменялись. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «синих», в составе которых забивали Жулиано, Игорь Смольников, Леандро Паредес, оформивший дубль, и Лука Джорджевич. У «белых» отличились тот же Джорджевич и Артем Дзюба, сделавший дубль.

Следующие два дня футболисты будут отдыхать, а 11 июля команда соберется в Петербурге.

Напомним, изначально «Зенит» 8 июля должен был сыграть товарищеский матч с немецким «Кайзерслаутерном», однако по рекомендации полиции игру отменили.

Подопечные Роберто Манчини стартуют в чемпионате России 16 июля выездным матчем против хабаровского СКА.