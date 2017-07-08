Кузнецова обыграла Херцог и вышла в четвертый круг Уимблдона
Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла словенку Полону Херцог и вышла в четвертый круг Уимблдона.
Встреча, которая длилась 1 час 2 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу российской спортсменки. Кузнецова допустила одну двойную, десять невынужденных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Херцог 16 невынужденных и ни одного брейк-пойнта.
Отметим, что счет в личных встречах стал 2-0 в пользу Кузнецовой.
Таким образом, за выход в четвертьфинал Кузнецова поспорит с победительницей поединка между полькой Агнешкой Радваньской и швейцаркой Тимей Бачински.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Херцог П. (Словения) - Кузнецова С. (Россия) - 4:6, 0:6
Место и дата
08 июля 13:30, , Онлайн-трансляция