Кузнецова обыграла Херцог и вышла в четвертый круг Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла словенку Полону Херцог и вышла в четвертый круг Уимблдона.

Встреча, которая длилась 1 час 2 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу российской спортсменки. Кузнецова допустила одну двойную, десять невынужденных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Херцог 16 невынужденных и ни одного брейк-пойнта.

Отметим, что счет в личных встречах стал 2-0 в пользу Кузнецовой.

Таким образом, за выход в четвертьфинал Кузнецова поспорит с победительницей поединка между полькой Агнешкой Радваньской и швейцаркой Тимей Бачински.

Уимблдон (Великобритания)

Турнир WTA

Покрытие: трава

Призовой фонд: 31 600 000 фунтов

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг