Австрийский «Блау-Вайс» разгромил «Ростов» в товарищеском матче

Роберто Манчини: Такого сложного перелета, как в Хабаровск, у нас еще не было

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о подготовке команды к стартовому туру РФПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся с хабаровским СКА.