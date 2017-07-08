Австрийский «Блау-Вайс» разгромил «Ростов» в товарищеском матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Ростова» в контрольном матче крупно уступили команде из второго австрийского дивизиона «Блау-Вайс» со счетом 3:0.
Подопечные Леонида Кучука потерпели поражение со счетом 0:3. Первый гол «Ростов» пропустил на 40-й минуте, а второй и третий на 79-й и 82-й.
Отметим, что на 73-й минуте голкипер ростовской команды Сергей Песьяков отразил пенальти.
«Ростов» — «Блау-Вайс Линц» — 0:3 (0:1)
«Ростов»: Песьяков, Рукас, Тананеев, Обивалин, Соболь, Сорокин (Вебер, 65), Эзатолахи, Препелицэ (Кинтеро, 72), Сиденко, Григорьев (Ахмаев, 74), Эрнест
Запасные: Гошев, Баклов
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