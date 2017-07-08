Луиш Нету: В коллективе отличная атмосфера. Это то, что нужно на старте сезона

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от работы с новым тренерским штабом команды, который возглавляет Роберто Манчини.

- Все немного иначе: новый тренер, новые игроки, новые сотрудники. По первым ощущениям могу сказать, что все изменения - в лучшую сторону. Команда совершенствуется, и я сразу почувствовал, что в коллективе отличная атмосфера. Это именно то, что нам нужно на старте сезона. Мы все внутренне должны настроиться на высокие цели и ориентироваться на победы.

- Что скажете о первых тренировках под руководством Манчини?

- Мне все очень нравится. Если говорить о характерных чертах - я бы отметил очень высокую интенсивность. Вижу, что все игроки настроены на работу, и каждый старается проявить свои лучшие качества. Физически все немного уставшие, потому что тренировок очень много, и они крайне непростые. Но я уверен, что эти нагрузки пойдут нам на пользу. Сейчас мы закладываем еще и ментальную основу. Она нам будет помогать на протяжении всего сезона.

- Вы играли в Италии. Как ваш итальянский язык?

- Я провел там полгода (Нету выступал за «Сиену» - Прим.ред.). Я бегло говорю и все понимаю. Когда я только пришел в «Зенит», то застал Спаллетти. К тому же четыре с половиной года рядом с Кришито - это тоже кое-что. С ним я говорю только по-итальянски. Да и сейчас продолжаю практиковаться, потому что весь новый тренерский штаб говорит на итальянском. Так что я никогда не забывал этот язык. Да и мне кажется, сейчас я говорю по-итальянски куда лучше, чем когда играл в Италии, - сказал Нету в интервью клубному телеканалу «Зенита».

Напомним, португальский защитник приехал на сбор сине-бело-голубых 5 июля. Защитник в составе сборной Португалии участвовал в Кубке конфедерации и стал обладателем бронзовой медали. Зенитовец принял участие в матче за третье место, в котором португальцы обыграли сборную Мексики (2:1 ДВ). В той игре Нету отметился автоголом.

Подопечные Роберто Манчини стартуют в чемпионате России 16 июля. В первом туре «Зенит» сыграет в Хабаровске против местного СКА. Начало матча в 11:00.