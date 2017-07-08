Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Херцог4:6, 0:6Кузнецова
Футбол  Шинник2 : 1Зенит-2
Футбол  Химки2 : 0Ротор
Футбол  Сибирь1 : 2Спартак-2
Футбол  Динамо СПб2 : 1Енисей
Футбол  Крылья Советов- : -Луч-Энергия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Луиш Нету: В коллективе отличная атмосфера. Это то, что нужно на старте сезона

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от работы с новым тренерским штабом команды, который возглавляет Роберто Манчини. 

- Все немного иначе: новый тренер, новые игроки, новые сотрудники. По первым ощущениям могу сказать, что все изменения - в лучшую сторону. Команда совершенствуется, и я сразу почувствовал, что в коллективе отличная атмосфера. Это именно то, что нам нужно на старте сезона. Мы все внутренне должны настроиться на высокие цели и ориентироваться на победы. 

- Что скажете о первых тренировках под руководством Манчини?
- Мне все очень нравится. Если говорить о характерных чертах - я бы отметил очень высокую интенсивность. Вижу, что все игроки настроены на работу, и каждый старается проявить свои лучшие качества. Физически все немного уставшие, потому что тренировок очень много, и они крайне непростые. Но я уверен, что эти нагрузки пойдут нам на пользу. Сейчас мы закладываем еще и ментальную основу. Она нам будет помогать на протяжении всего сезона. 

- Вы играли в Италии. Как ваш итальянский язык?
- Я провел там полгода (Нету выступал за «Сиену» - Прим.ред.). Я бегло говорю и все понимаю. Когда я только пришел в «Зенит», то застал Спаллетти. К тому же четыре с половиной года рядом с Кришито - это тоже кое-что. С ним я говорю только по-итальянски. Да и сейчас продолжаю практиковаться, потому что весь новый тренерский штаб говорит на итальянском. Так что я никогда не забывал этот язык. Да и мне кажется, сейчас я говорю по-итальянски куда лучше, чем когда играл в Италии, - сказал Нету в интервью клубному телеканалу «Зенита».

Напомним, португальский защитник приехал на сбор сине-бело-голубых 5 июля. Защитник в составе сборной Португалии участвовал в Кубке конфедерации и стал обладателем бронзовой медали. Зенитовец принял участие в матче за третье место, в котором португальцы обыграли сборную Мексики (2:1 ДВ). В той игре Нету отметился автоголом.

Подопечные Роберто Манчини стартуют в чемпионате России 16 июля. В первом туре «Зенит» сыграет в Хабаровске против местного СКА. Начало матча в 11:00. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Радимов в шутку назвал Титова «багажом Аленичева»Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместную фотографию с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, обыграв в подписи известную фразу про «багаж Аленичева».Полузащитник ЦСКА Макаров может уйти в аренду в «Тосно»Полузащитник ЦСКА Александр Макаров, который проходит летние сборы вместе с первой командой армейцев, новый сезон может начать в «Тосно».10 молодых игроков РФПЛ, которые удивят вас в новом сезоне10 молодых игроков РФПЛ, которые удивят вас в новом сезонеПодборка молодых и малоизвестных игроков РФПЛ, для которых новый сезон может стать особенным.Артем Милевский: Сам хотел уйти из «Тосно». Никогда не таскал рояль, а привык играть на немБывший нападающий «Тосно» Артем Милевский поделился впечатлениями от перехода из российского клуба в брестское «Динамо».Австрийский «Блау-Вайс» разгромил «Ростов» в товарищеском матчеФутболисты «Ростова» в контрольном матче крупно уступили команде из второго австрийского дивизиона «Блау-Вайс» со счетом 3:0.«Зенит» завершил сбор двусторонним матчемВ последний день второго тренировочного сбора в австрийском Кицбюэле футболисты «Зенита» сыграли двусторонний матч.Юрий Семин: Вопросом подписания контракта с Коряном в клубе занимаютсяГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что клуб ясность с контрактом форварда Аршака Коряна наступит в ближайшее время.Роберто Манчини: Такого сложного перелета, как в Хабаровск, у нас еще не былоГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о подготовке команды к стартовому туру РФПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся с хабаровским СКА.Роберто Манчини: Пока я всем доволен и думаю, что будет еще лучшеГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги работы команды на втором тренировочном сборе в австрийском Кицбюэле.Роберто Манчини: Дриусси – это хорошее приобретениеГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о подписании контракта с аргентинским нападающим Себастьяном Дриусси.Защитник «Рубина» Котуньо может перейти в «Овьедо»Защитник «Рубина» Гильермо Котуньо может стать игроком «Овьедо».«СКА-Хабаровск» обыграл «Смену» в товарищеском матчеФутболисты «СКА-Хабаровска» переиграли в контрольном матче «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.«Спартак» заинтересовался форвардом сборной КамерунаМосковский «»Спартак» заинтересовался форвардом сборной Камеруна и «Лорьяна» Бенжамена Муканджо. Об этом информирует Le10 Sport.Новый конкурент Дзюбы и Кокорина, который пришел в «Зенит» от красно-белыхНовый конкурент Дзюбы и Кокорина, который пришел в «Зенит» от красно-белыхУже титулованный 21-летний нападающий Себастьян Дриусси любит Месси, хочет в Италию и стремится к главной сборной Аргентины.Его хотел «Спартак», а купил «Зенит»: кто такой Дриусси, и кому он нужен (видео)Его хотел «Спартак», а купил «Зенит»: кто такой Дриусси, и кому он нужен (видео)Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о нападающем «Ривер Плейт» Себастьяне Дриусси, который переезжает в РФПЛЛуиш Нету: Кубок конфедераций был отлично организованЗащитник «Зенита» Луиш Нету поделился мнением прошедшем Кубке конфедерации и выступлении сборной Португалии.Официально: Дриусси стал игроком «Зенита»Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Полузащитник «Шахтера» может перейти в «Локомотив»Московский «Локомотив» ведет переговоры по трансферу 19-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» Гиорги Арабидзе.Фарфана обокрали в ДюссельдорфеПолузащитника московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана обокрали в Дюссельдорфе.Андрей Червиченко: Смолов? Мыслящий человек не разрисует себя, как папуасАндрей Червиченко: Смолов? Мыслящий человек не разрисует себя, как папуасЭкс-президент московского «Спартака» прокомментировал слухи о возможном переходе Федора Смолова в «Спартак».
Футбол
Радимов в шутку назвал Титова «багажом Аленичева»
Футбол
Полузащитник ЦСКА Макаров может уйти в аренду в «Тосно»
Футбол
«Кубань» разгромила «Томь» в первом туре ФНЛ
Футбол
«Спартак-2» переиграл «Сибирь» в первом туре ФНЛ
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости
Луиш Нету
Луиш Нетувсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости