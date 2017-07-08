Источник: Ягр может продолжить свою карьеру в КХЛ

Нападающий Яромир Ягр может продолжить свою карьеру в КХЛ. Об этом информирует чешское издание Blesk.cz м со ссылкой на источник, хорошо знакомый с ситуацией.

«Аналитик TSN Крэйг Баттон рассказал, что «Монреаль» и «Калгари» нуждаются в усилении атаки, но эти варианты не выглядят быстрыми. Но еще есть вариант продолжить играть в России. Один телефонный звонок и Яромиру быстро подготовят контракт.

Шесть лет назад он уехал из Омска, но эта история, похоже, не закончена. Чешского ветерана там очень любят, и предложили бы контракт на несколько миллионов. Теперь он свободен и может делать то, что хочет, после того как «Флорида» отказалась от переговоров.

Если Ягр не найдет работу в НХЛ, он уедет в Россию. Интерес к нему там есть до сих пор», – рассказал источник чешского издания.

Ранее сообщалось, что нападающий не смог договорится с «Флоридой» о подписании нового контракта.

Напомним, что Ягр играл за омский «Авангард» с 2008 по 2011 годы, а затем вернулся в НХЛ. В прошедшем сезоне Яромир набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах за «Флориду».

Отметим, что 45-летний чешский форвард дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).