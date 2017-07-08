«Спартак-2» переиграл «Сибирь» в первом туре ФНЛ

Футболисты «Спартака-2» в первом туре ФНЛ переиграли в гостях «Сибирь» со счетом 2:1.

Счет в матче на 6-й минуте встречи открыл нападающий красно-белых Александр Руденко. На 36-й минуте португальский форвард москвичей Идриза Самбу удвоил преимущество своей команды. В самой концовке первого тайма защитник новосибирцев Валерий Цховребов сократил разницу в счете.

В следующем туре 15 июля «Спартак-2» дома примет «Оренбург». В тот же день «Сибирь» в гостях встретится с «Балтикой».