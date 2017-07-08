«Спартак-2» переиграл «Сибирь» в первом туре ФНЛ
Футболисты «Спартака-2» в первом туре ФНЛ переиграли в гостях «Сибирь» со счетом 2:1.
Счет в матче на 6-й минуте встречи открыл нападающий красно-белых Александр Руденко. На 36-й минуте португальский форвард москвичей Идриза Самбу удвоил преимущество своей команды. В самой концовке первого тайма защитник новосибирцев Валерий Цховребов сократил разницу в счете.
В следующем туре 15 июля «Спартак-2» дома примет «Оренбург». В тот же день «Сибирь» в гостях встретится с «Балтикой».
Матч
Сибирь - Спартак-2 - 1:2 (1:2)
Голы
Руденко 6 (0:1). Самбу 35 (0:2). Цховребов 39 (1:2).
Состав
Сибирь: Цыган, Мищенко, Цховребов, Аравин, Макаренко, Плопа, Дегтярёв, Чеботару, Рухаиа, Житнев, Азаров
Спартак-2: Терешкин, Лихачёв, Сокол, Шанбиев, Рассказов, Мамин, Пантелеев, Полубояринов, Сакала, Самбу, Руденко
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
08 июля 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция