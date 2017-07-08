Артем Милевский: Сам хотел уйти из «Тосно». Никогда не таскал рояль, а привык играть на нем

Бывший нападающий «Тосно» Артем Милевский поделился впечатлениями от перехода из российского клуба в брестское «Динамо».

– Во-первых, хочу сказать, хорошо, что все так сложилось – все быстро, четко. Спасибо менеджеру, что быстро сработал, оперативно. Во-вторых, я и сам хотел уйти из «Тосно», потому что никогда не таскал рояль, а привык играть на нем. Из того, что я видел, я понял, что на меня там не сильно рассчитывали, поэтому инициатива уйти из «Тосно» исходила от меня.

Я пришел в клуб, меня здесь ждут, в меня верят. Тем более, я буду играть на родине, где я вырос, поэтому хочу принести огромную пользу своему новому клубу, – сказал Милевский в интервью украинскому телеканалу «Футбол 1».

Напомним, 4 июля 32-летний нападающий расторг контракт с «Тосно». Контракт игрока действовал до конца сезона 2017/2018. В составе клуба из Ленинградской области Милевский провел 17 матчей в ФНЛ и не забил ни одного гола. В сезоне 2017/2018 тосненцы дебютируют в РФПЛ.

6 июля Милевский подписал контракт с брестским «Динамо». Срок соглашения – полтора года. В 2016 году «Динамо» заняло восьмое место в чемпионате Белоруссии, а в мае 2017-го стало обладателем Кубка страны.

13 и 20 июля команда из Бреста встретится с австрийским «Альтахом» в матчах второго квалификационного раунда Лиги Европы. Первая игра пройдет в Австрии.

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