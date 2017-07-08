«Кубань» разгромила «Томь» в первом туре ФНЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Томи» в первом туре ФНЛ крупно проиграли на своем поле краснодарской «Кубани».
Подопечные Валерия Петракова потерпели поражение со счетом 1:4.
В составе гостей дублем отметился Марков, еще по голу забили Обухов и Лобкарев. У «Томи» гол престижа провел Соболев.
15 июля «Томь» сыграет на выезде с «Лучом-Энергией», а «Кубань» примет «Химки».
Матч
Голы
Лобкарёв 7 (0:1). Марков 10 (0:2). Соболев 17 (1:2). Обухов 45 (1:3 - пен.). Марков 63 (1:4).
Состав
Томь: Шафинский, Соколов, Карымов, Герасимов, Деобальд, Макурин, Петраков Ю., Каретник, Кудряшов, Соболев, Сасин
Кубань: Дюпин, Лобкарёв, Бугаев, Марков, Клещенко, Байрыев, Пономарёв, Коновалов, Маляров, Якуба, Обухов
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
08 июля 14:00, Труд, Онлайн-трансляция
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