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Радимов в шутку назвал Титова «багажом Аленичева»

Источник:  InstagramКомментарии

Бывший тренер «Зенита-2»  Владислав Радимов на своей странице в инстаграме опубликовал совместную фотографию с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, обыграв в подписи известную фразу про «багаж Аленичева».

«ФНЛ стартует! Я, Аленичев и багаж Аленичева на фото», – написал Радимов.

Напомним, с 2013 года Радимов возглавлял «Зенит-2», с которым в 2015 году вышел в ФНЛ. В сезоне 2016/2017 сине-бело-голубые заняли в первенстве 13-е место. В середине июня 41-летний специалист был назначен на пост координатора футбольных команд «Зенита».

В начале июня Аленичев стал главным тренером красноярского «Енисея», сменив на этом посту Андрея Тихонова, Титов стал помощником Аленичева.

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