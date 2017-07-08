Радимов в шутку назвал Титова «багажом Аленичева»

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в инстаграме опубликовал совместную фотографию с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, обыграв в подписи известную фразу про «багаж Аленичева».

«ФНЛ стартует! Я, Аленичев и багаж Аленичева на фото», – написал Радимов.



ФНЛ стартует!Я, Аленичев ииии ...багаж Аленичева на фото 😜👍💼#динамоспбенисей#фнл# Публикация от Влад Радимов (@radimov02) Июл 8 2017 в 4:50 PDT

Напомним, с 2013 года Радимов возглавлял «Зенит-2», с которым в 2015 году вышел в ФНЛ. В сезоне 2016/2017 сине-бело-голубые заняли в первенстве 13-е место. В середине июня 41-летний специалист был назначен на пост координатора футбольных команд «Зенита».

В начале июня Аленичев стал главным тренером красноярского «Енисея», сменив на этом посту Андрея Тихонова, Титов стал помощником Аленичева.