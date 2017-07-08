Михаэль Цорк: Мы полагаем, что Обамеянг останется в «Боруссии»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк рассказал о будущем габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

- Сейчас мы полагаем, что Обамеянг останется в «Боруссии». Мы договаривались с ним, что готовы рассматривать предложения других клубов, но только до определенного момента, - цитирует Цорка WAZ.

Ранее сообщалось, что 28-летний Пьер-Эмерик может продолжить в «ПСЖ», «Милане» или одном из китайским клубов. А сам футболист не раз заявлял, что хотел бы играть за мадридский «Реал».

В прошлом сезоне Обамеянг забил за «Боруссию» 40 мячей во всех турнирах.

