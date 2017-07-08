Михаэль Цорк: Мы полагаем, что Обамеянг останется в «Боруссии»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк рассказал о будущем габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
- Сейчас мы полагаем, что Обамеянг останется в «Боруссии». Мы договаривались с ним, что готовы рассматривать предложения других клубов, но только до определенного момента, - цитирует Цорка WAZ.
Ранее сообщалось, что 28-летний Пьер-Эмерик может продолжить в «ПСЖ», «Милане» или одном из китайским клубов. А сам футболист не раз заявлял, что хотел бы играть за мадридский «Реал».
В прошлом сезоне Обамеянг забил за «Боруссию» 40 мячей во всех турнирах.
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