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Михаэль Цорк: Мы полагаем, что Обамеянг останется в «Боруссии»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк рассказал о будущем габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. 

- Сейчас мы полагаем, что Обамеянг останется в «Боруссии». Мы договаривались с ним, что готовы рассматривать предложения других клубов, но только до определенного момента, - цитирует Цорка WAZ.

Ранее сообщалось, что 28-летний Пьер-Эмерик может продолжить в «ПСЖ», «Милане» или одном из китайским клубов. А сам футболист не раз заявлял, что хотел бы играть за мадридский «Реал».

В прошлом сезоне Обамеянг забил за «Боруссию» 40 мячей во всех турнирах.

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