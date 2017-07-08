Боттас завоевал поул-позишн на Гран-при Австрии, Квят будет стартовать 14-м
На автодроме «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге завершились квалификационные заезды.
Лучшее время показал победитель Гран-при России-2017 финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Второй результат - у лидера чемпионата Себастьяна Феттеля на «Феррари», третий - у товарища Боттаса по команде Льюиса Хэмилтона.
Однако трехкратный чемпион мира уйдет в гонку только восьмым. Он потеряет пять позиций на стартовой решетке из-за замены коробки передач.
Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят сегодня показал в квалификации 14-е время.
Гонка начнется 9 июля в 15:00 по московскому времени.
Гран-при Австрии
Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:04,251
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,042
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,173
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,528
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,645
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,732
7. Ромен Грожан («Хаас») +1,229
8. Серхио Перес («Форс Индия») +1,354
9. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,423
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,475
Выбыли во втором сегменте:
11. Нико Хюлькенберг («Рено»)
12. Фернандо Алонсо («Макларен»)
13. Стоффель Вандорн («Макларен»)
14. Даниил Квят («Торо Россо»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»)
Выбыли в первом сегменте:
16. Джолион Палмер («Рено»)
17. Фелипе Масса («Уильямс»)
18. Лэнс Стролл («Уильямс»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Паскаль Верляйн («Заубер»)