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Боттас завоевал поул-позишн на Гран-при Австрии, Квят будет стартовать 14-м

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На автодроме «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге завершились квалификационные заезды. 

Лучшее время показал победитель Гран-при России-2017 финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Второй результат - у лидера чемпионата Себастьяна Феттеля на «Феррари», третий - у товарища Боттаса по команде Льюиса Хэмилтона.

Однако трехкратный чемпион мира уйдет в гонку только восьмым. Он потеряет пять позиций на стартовой решетке из-за замены коробки передач.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят сегодня показал в квалификации 14-е время.

Гонка начнется 9 июля в 15:00 по московскому времени.

Гран-при Австрии

Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:04,251
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,042
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,173
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,528
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,645
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,732
7. Ромен Грожан («Хаас») +1,229
8. Серхио Перес («Форс Индия») +1,354
9. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,423
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,475

Выбыли во втором сегменте:

11. Нико Хюлькенберг («Рено»)
12. Фернандо Алонсо («Макларен»)
13. Стоффель Вандорн («Макларен»)
14. Даниил Квят («Торо Россо»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

Выбыли в первом сегменте:

16. Джолион Палмер («Рено»)
17. Фелипе Масса («Уильямс»)
18. Лэнс Стролл («Уильямс»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Паскаль Верляйн («Заубер»)


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