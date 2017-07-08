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Маркус Юханссон: Я чувствую, что «Нью-Джерси» движется в правильном направлении

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий Маркус Юханссон, которого «Вашингтон» обменял в «Нью-Джерси», поделился ожиданиями от первого сезона в новой команде.

- Если честно, я вижу только хорошее. Я чувствую, что «Нью-Джерси» движется в правильном направлении. Не вижу ничего плохого в статусе тёмной лошадки. Думаю, что у нас отличная команда. Если нам удастся собрать все кусочки воедино, то мы можем многих удивить. Я с удовольствием стану частью команды, которая находится на стадии развития и с каждым днём и каждым годом становится лучше, - передает слова Юханссона официальный сайт НХЛ.

Напомним, Юханссон выступал за «Вашингтон» с 2010 года. В прошлом сезоне игрок набрал 58 (24 шайбы + 34 передачи) очков в 82 матчах регулярного чемпионата, а также 8 (2+6) баллов в 13 встречах плей-офф.

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