«Лестер» готов продать Мареза «Арсеналу» за 50 миллионов фунтов

Полузащитник «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

По информации английских СМИ, «канониры» готовы заплатить за 26-летнего игрока 35 миллионов фунтов в стерлингов, в то время как «Лестер» готов отпустить футболиста только за 50 миллионов.

Рияд Марез играет за «Лестер» с 2014 года. В составе команды он выиграл чемпионат Англии-2015/16.

