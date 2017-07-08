«Зенит-2» стартовал в ФНЛ с поражения от «Шинника»
Матч первого тура первенства ФНЛ «Шинник» - «Зенит-2»
завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Ярославцы забили оба гола в первом тайме: отличились Никита
Безлихотнов и Дмитрий Чистяков. Петербуржцы отыграли один мяч после перерыва, автором гола стал Николай Прудников.
Матч проходил в поселке Караваево в Костромской области.
Игру перенесли из Ярославля, так как на домашнем стадионе «Шинника» идет реконструкция к чемпионату мира.
Для «Зенита-2» это был первый матч под руководством Анатолия
Давыдова. В июне он сменил на посту главного тренера Владислава Радимова,
который возглавлял команду с 2013 года.
15 июля в матче второго тура ФНЛ «Шинник» сыграет в Воронеже против «Факела». «Зенит-2» 16 числа встретится с петербургским «Динамо».
Матч
Голы
Безлихотнов 27 (1:0). Чистяков 43 (2:0). Сиротов 53 (2:1).
Состав
Шинник: Яшин, Чистяков, Жестоков, Безлихотнов, Самойлов, Ятченко, Дроздов, Щадин, Лях, Булия, Низамутдинов
Зенит-2: Рудаков, Каккоев, Зуев, Зуйков, Запрягаев, Иванов, Горулёв, Камышев, Сиротов, Прудников, Некрасов
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
08 июля 15:00, Урожай, Онлайн-трансляция