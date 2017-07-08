«Зенит-2» стартовал в ФНЛ с поражения от «Шинника»

Матч первого тура первенства ФНЛ «Шинник» - «Зенит-2» завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Ярославцы забили оба гола в первом тайме: отличились Никита Безлихотнов и Дмитрий Чистяков. Петербуржцы отыграли один мяч после перерыва, автором гола стал Николай Прудников.

Матч проходил в поселке Караваево в Костромской области. Игру перенесли из Ярославля, так как на домашнем стадионе «Шинника» идет реконструкция к чемпионату мира.

Для «Зенита-2» это был первый матч под руководством Анатолия Давыдова. В июне он сменил на посту главного тренера Владислава Радимова, который возглавлял команду с 2013 года.

15 июля в матче второго тура ФНЛ «Шинник» сыграет в Воронеже против «Факела». «Зенит-2» 16 числа встретится с петербургским «Динамо».