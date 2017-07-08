«Енисей» Аленичева проиграл питерскому «Динамо» на старте сезона ФНЛ
Матч первого тура первенства ФНЛ «Динамо» (СПБ) - «Енисей» завершился со счетом 2:1.
На гол Игоря Чернышова в начале второго тайма точным ударом ответил Артур Малоян.
А уже в компенсированное время ворота гостей поразил Александр Коротаев.
Напомним, 5 июня на пост главного тренера «Енисея» был назначен бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев. На этом посту он сменил Андрея Тихонова.
В прошлом сезоне команда из Красноярска смогла пробиться в переходные матчи, но уступила тульскому «Арсеналу» по итогам двух встреч и осталась в ФНЛ.
15 июля «Енисей» на своем поле сыграет с «Тюменью», а «Динамо» на следующий день предстоит дерби с «Зенитом-2».
Матч
Динамо СПб - Енисей - 2:1 (0:0)
Голы
Чернышов 47 (1:0). Малоян 66 (1:1). Коротаев 90 (2:1).
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
08 июля 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция