«Енисей» Аленичева проиграл питерскому «Динамо» на старте сезона ФНЛ

Матч первого тура первенства ФНЛ «Динамо» (СПБ) - «Енисей» завершился со счетом 2:1.



На гол Игоря Чернышова в начале второго тайма точным ударом ответил Артур Малоян.

А уже в компенсированное время ворота гостей поразил Александр Коротаев.



Напомним, 5 июня на пост главного тренера «Енисея» был назначен бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев. На этом посту он сменил Андрея Тихонова.

В прошлом сезоне команда из Красноярска смогла пробиться в переходные матчи, но уступила тульскому «Арсеналу» по итогам двух встреч и осталась в ФНЛ.

15 июля «Енисей» на своем поле сыграет с «Тюменью», а «Динамо» на следующий день предстоит дерби с «Зенитом-2».