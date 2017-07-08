«Балтика» переиграла «Тюмень» в первом туре первенства ФНЛ

Футболисты «Балтики» в гостях переиграли «Тюмень» в первом туре первенства ФНЛ со счетом 2:1.

Счет в матче уже на 4-й минуте открыл ивуарийский нападающий калининградской команды Сенин Себай. В середине второго тайма полузащитник «Балтики» Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество гостей. В концовке встречи полузащитник «Тюмени» Артур Рябокобыленко сократил разницу в счете.

Отметим, что на 38-й минуте красную карточку получил защитник тюменской команды Павел Маслов.

В следующем туре 15 июля «Балтика» на своем поле примет «Сибирь». В тот же день «Тюмень» в гостях встретится с «Енисеем».