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Владимир Камельзон: У Кузнецовой есть все шансы пройти еще дальше на Уимблдоне

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон поделился впечатлениями от победы Светланы Кузнецовой в третьем туре Уимблдона над словенкой Полону Херцог.

- Такое впечатление, что Светлана набрала игру, почувствовала травяное покрытие, крепко стоит на ногах. Эта трава ее не мучает. Технически и физически, как мне кажется, она сегодня подготовлена лучше, чем всегда. У нее есть все шансы пройти еще дальше, мотивация у нее крепкая. Плюс - на ее стороне огромный опыт, - передает слова Камельзона «Р-Спорт».

Напомним, что за выход в четвертьфинал Кузнецова поспорит с победительницей поединка между полькой Агнешкой Радваньской и швейцаркой Тимей Бачински.

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