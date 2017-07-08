Владимир Камельзон: У Кузнецовой есть все шансы пройти еще дальше на Уимблдоне

Тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон поделился впечатлениями от победы Светланы Кузнецовой в третьем туре Уимблдона над словенкой Полону Херцог.

- Такое впечатление, что Светлана набрала игру, почувствовала травяное покрытие, крепко стоит на ногах. Эта трава ее не мучает. Технически и физически, как мне кажется, она сегодня подготовлена лучше, чем всегда. У нее есть все шансы пройти еще дальше, мотивация у нее крепкая. Плюс - на ее стороне огромный опыт, - передает слова Камельзона «Р-Спорт».

Напомним, что за выход в четвертьфинал Кузнецова поспорит с победительницей поединка между полькой Агнешкой Радваньской и швейцаркой Тимей Бачински.