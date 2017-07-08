Валттери Боттас: Мне очень нравится выступать на австрийской трассе

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при Австрии-2017.

- Отличные ощущения. Мне очень нравится выступать на австрийской трассе. По ходу квалификации машина работала все лучше и лучше, сцепление с трассой постоянно улучшалось.

В конце сессии я проехал неплохой круг. Да, он был не идеален, но этого оказалось достаточно для поула, - заявил Боттас.

Напомним, в завтрашней гонке Боттас будет стартовать на первом ряду с лидером чемпионата Себастьяном Феттелем.

Заезд начнется в 15:00 по московскому времени.

