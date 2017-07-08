Себастьян Феттель: Борьба с Боттасом будет трудной, но «Феррари» нужно сосредоточиться на своей гонке

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии-2017.

- Третий сегмент квалификации прошел для меня хорошо, очень доволен своим кругом. Справедливости ради, до этого мне повезло несколько раз – особенно в борьбе с Валттери, когда я выигрывал у него с совсем небольшим преимуществом. Так что наша история продолжается – и очевидно, что сегодня Валттери выступил здорово.

Смогу ли я воспользоваться низкой позицией Льюиса на старте? Посмотрим, гонка будет длинной, многое может случиться. Думаю, нам стоит сосредоточиться на своей гонке. Борьба с Валттери будет тяжелой, он был быстр по ходу всего уик-энда, - цитирует Феттеля GP Update.

Напомним, Боттас и Феттель показали лучшие результаты в квалификации Гран-при Австрии.

Льюис Хэмилтон будет стартовать только восьмым из-за ранее наложенного штрафа (из-за замены коробки передач).







