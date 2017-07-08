Модест близок к переходу в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» близок к подписанию контракта с нападающим немецкого «Кельна» Антони Модестом. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации немецкого издания, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» договорился с немецким клубом о переходе 29-летнего французского футболиста за € 35,7 млн. Отмечается, что руководство китайского клуба предложило Модесте контракт с зарплатой € 11 млн в год, который будет рассчитан до 2021 года.

Ранее Mirror сообщило, что мадридский «Атлетико» собирается приобрести нападающего «Челси» и отдать его в аренду до января 2018 года в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».