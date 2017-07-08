Дмитрий Аленичев: «Енисей» играет на багаже Тихонова? Любите вы это слово
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от поражения в матче с петербургским «Динамо» (1:2).
- Поздравляю «Динамо» с победой, они заслужили этот результат, а мы не показали тот футбол, на который расчитывали.
- «Енисей» играет на багаже Тихонова, или это уже команда Аленичева?
- Опять багаж, любите вы это слово. Конечно, рисунок игры остался от Тихонова. Он создал этот коллектив Но мы приобрели несколько футболистов и стараемся строить новую команду, - приводит слова Аленичева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч первого тура первенства ФНЛ «Динамо СПб» - «Енисей» завершился победой хозяев со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме. На 47-й минуте счет открыл защитник бело-голубых Игорь Чернышов. На 66-й минуте отличился нападающий гостей Артур Малоян. В добавленное время победу вырвали динамовцы: на 93-й минуте мяч забил Александр Коротаев, который до «Динамо СПб» выступал за «Енисей».
Для красноярской команды это был первый официальный матч под руководством Дмитрия Аленичева. Экс-главный тренер «Арсенала» и «Спартака» возглавил «Енисей» в июне после ухода Андрея Тихонова в «Крылья Советов».
15 июля в матче второго тура ФНЛ «Енисей» примет дома «Тюмень». «Динамо СПб» 16 числа встретится с «Зенитом-2».
Матч
Динамо СПб - Енисей - 2:1 (0:0)
Голы
Чернышов 47 (1:0). Малоян 66 (1:1). Коротаев 90 (2:1).
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
08 июля 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция