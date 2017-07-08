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Александр Точилин: Обыграли фаворита сезона. Теперь главное - не впадать в эйфорию

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин поделился впечатлениями от победы над «Енисеем» (2:1).

- Победа далась нам тяжело. Мы только знакомимся с ФНЛ. Но удача была на нашей стороне и мы смогли обыграть фаворита сезона. Теперь главное - не впадать в эйфорию, а готовиться к следующей игре, - приводит слова Точилина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч первого тура первенства ФНЛ «Динамо СПб» - «Енисей» завершился победой хозяев со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме. На 47-й минуте счет открыл защитник бело-голубых Игорь Чернышов. На 66-й минуте отличился нападающий гостей Артур Малоян. В добавленное время победу вырвали динамовцы: на 93-й минуте мяч забил Александр Коротаев, который до «Динамо СПб» выступал за «Енисей».

Для красноярской команды это был первый официальный матч под руководством Дмитрия Аленичева. Экс-главный тренер «Арсенала» и «Спартака» возглавил «Енисей» в июне после ухода Андрея Тихонова в «Крылья Советов».

15 июля в матче второго тура ФНЛ «Енисей» примет дома «Тюмень». «Динамо СПб» 16 числа встретится с «Зенитом-2».  

Матч

Динамо СПб - Енисей - 2:1 (0:0)

Голы

Чернышов 47 (1:0). Малоян 66 (1:1). Коротаев 90 (2:1).

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

08 июля 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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