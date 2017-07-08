Российские волейболистки проиграли сборной Китая во втором матче Гран-при
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Женская сборная России по волейболу во втором матче Гран-при уступила команде Китая со счетом 2-3.
Напомним, что в первом туре россиянки проиграли команде США (2-3). В следующем матче, который состоится 9 июля, сборная России встретится с итальянскими волейболистками.
«Гран-при»
Женщины
Групповой турнир
Группа 1
Китай - РОССИЯ - 3:2 (24:26, 25:21, 16:25, 27:25, 16:14)
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