Льюис Хэмилтон: Рад за Боттаса, а мне не удалось добиться успеха в третьем сегменте квалификации

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии-2017.

- По ходу квалификации все складывалось легко, не было никаких проблем. Машина работала хорошо. Валттери выступил фантастически, я очень рад за него.

Я же не смог все сделать правильно, когда это было необходимо – в третьем сегменте квалификации. В первом и втором сегменте все было хорошо, а третий сегмент прошел далеко не блестяще, - заявил Хэмилтон.

Напомним, Льюис Хэмилтон показал третье время в квалификации, но 9 июля он будет стартовать только восьмым из-за ранее наложенного штрафа.

Британец был наказан за несвоевременную смену коробки передач.

Гонка начнется в воскресенье в 15:00 по московскому времени.





