Радванска пробилась в 1/8 финала Уимблдона, где сразится с Кузнецовой

Владимир Камельзон: У Кузнецовой есть все шансы пройти еще дальше на Уимблдоне

Тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон поделился впечатлениями от победы Светланы Кузнецовой в третьем туре Уимблдона над словенкой Полону Херцог.