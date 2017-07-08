Радванска пробилась в 1/8 финала Уимблдона, где сразится с Кузнецовой
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Польская теннисистка Агнешка Радванска вышла в четвертый круг Уимблдона-2017.
Сегодня Радванска одержала волевую победу над швейцарской теннисиситкой Тимеа Бачински в трех сетах.
Матч продолжался 2 часа и 9 минут. Агнешка выиграла шесть геймов на подаче соперницы.
Отметим, что в начале третьей партии Бачински пожаловалось врачам на травму ноги.
Следующей соперницей Агнешки на турнире станет россиянка Светлана Кузнецова, которая ранее нанесла поражение Полоне Херцог.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Радванска А. (Польша) - Бачински Т. (Швейцария) - 3:6, 6:4, 6:1
Место и дата
08 июля 15:00, , Онлайн-трансляция
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