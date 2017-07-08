«Химки» разгромили «Ротор» в матче первого тура ФНЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Химок» дома переиграли «Ротор-Волгоргад» в мате первого тура первенства ФНЛ со счетом 3:0.
На 12-й
минуте встречи счет открыл нападающий Илья Кузьмичев. На 35-й
минуте форвард «Химок» Федор Дворников удвоил преимущество хозяев поля. В компенсированное время матча защитник Диего Малания установил окончательный счет в матче.
В следующем туре 15 июля «Химки» в гостях встретятся с «Кубанью». В тот же день «ротор» на своем поле примет «Волгарь».
Матч
Голы
Кузьмичёв 12 (1:0). Дворников 35 (2:0). Малания 90 (3:0).
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
08 июля 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
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