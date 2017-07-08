«Олимпиец» на последних минутах вырвал ничью у «Авангарда»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Олимпийца» на домашней арене сыграли вничью с «Авангардом» в матче первого тура первенства ФНЛ (2:2).
Счет в матче на 15-й минуте открыл Аслан Дашаев. В середине первого тайма Илья Петров удвоил преимущество гостей. В компенсированное время первого тайма Радик Хайруллов сократил отставание в счете. А на 87-й минуте встречи Тимур Аюпов принес своей команде ничью.
В следующем туре 15 июля «Олимпиец» в гостях сыграет с «Крыльями Советов». В тот же день «Авангард» на своем поле примет «Тамбов».
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