«Олимпиец» на последних минутах вырвал ничью у «Авангарда»

Футболисты «Олимпийца» на домашней арене сыграли вничью с «Авангардом» в матче первого тура первенства ФНЛ (2:2).

Счет в матче на 15-й минуте открыл Аслан Дашаев. В середине первого тайма Илья Петров удвоил преимущество гостей. В компенсированное время первого тайма Радик Хайруллов сократил отставание в счете. А на 87-й минуте встречи Тимур Аюпов принес своей команде ничью.

В следующем туре 15 июля «Олимпиец» в гостях сыграет с «Крыльями Советов». В тот же день «Авангард» на своем поле примет «Тамбов».