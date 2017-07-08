Кербер вышла в четвертый круг Уимблдона, где сыграет с Мугурусой
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первая ракетка мира Анжелик Кербер вышла в четвертый круг Уимблдонского турнира.
Сегодня Кербер переиграла в трех партиях американку Шелби Роджерс.
Матч продолжался 2 часа и 16 минут. Немецкая теннисистка выиграла три гейма на чужой подаче.
Следующей соперницей Анжелик на турнире станет чемпионка «Ролан Гаррос»-2016 испанка Гарбинье Мугуруса.
Напомним, на прошлогоднем Уимблдоне Кербер дошла до финала, где уступила Серене Уильямс.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Кербер А. (Германия) - Роджерс Ш. (США) - 4:6, 7:6, 6:4
Место и дата
08 июля 16:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически