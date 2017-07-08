Маттек-Сэндз разорвала сухожилие на Уимблдоне

Стал известен диагноз американской теннисистки Беттани Маттек-Сэндз, получившей тяжелую травму на Уимблдоне-2017.

Согласно вердикту врачей, Маттек-Сэндз разорвала коленное сухожилие. Срок восстановления теннисистки после операции составит от 4 до 6 месяцев.

В решающем сете матча с румынкой Сораной Кырстей американка пошла к сетке, но упала на корт, не добежав до нее. Через несколько секунд Маттек-Сэндз закричала «Помогите! Пожалуйста, помогите мне!»

На корте появились носилки. Американку, продолжавшую кричать, перенесли в машину скорой помощи. Врачи продолжили работать с ней прямо на месте, машина поехала в госпиталь только через 15 минут.



Травму связывают с недостаточным качеством травяного корта: по ходу турнира трава на всех площадках вытаптывается, и в некоторых местах – в основном на задней линии и на отрезке от места подачи в сторону сетки – гораздо больше песка, чем травы. После происшествия с Маттек-Сэндз супервайзер турнира проинспектировал 17-й корт, на котором проходила игра, и одобрил продолжение игр на нем.

Беттани Маттек-Сэндз - первая ракетка мира в парном разряде.





