Немецкая «Арминия» крупно обыграла «Рубин» в контрольном матче

Футболисты «Ростова» в контрольном матче крупно уступили команде из второго австрийского дивизиона «Блау-Вайс» со счетом 3:0.

Австрийский «Блау-Вайс» разгромил «Ростов» в товарищеском матче Футболисты «Ростова» в контрольном матче крупно уступили команде из второго австрийского дивизиона «Блау-Вайс» со счетом 3:0.

Защитник «Рубина» Котуньо может перейти в «Овьедо»

Защитник «Рубина» Котуньо может перейти в «Овьедо» Защитник «Рубина» Гильермо Котуньо может стать игроком «Овьедо».

Футболисты «СКА-Хабаровска» переиграли в контрольном матче «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Смену» в товарищеском матче Футболисты «СКА-Хабаровска» переиграли в контрольном матче «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.

Футболисты болгарского «Ботева» и кипрского клуба АЕЛ проводили товарищеский матч на тренировочном поле в спортивном комплексе «Царское село».

ВИДЕО ДНЯ: Бык прервал ход футбольного матча Футболисты болгарского «Ботева» и кипрского клуба АЕЛ проводили товарищеский матч на тренировочном поле в спортивном комплексе «Царское село».

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра.

Ничья «Спартака», поражение Хачанова и новое назначение Евдокимова. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Дриусси перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Московский «Спартак» не смог добиться победы над хорватским клубом «Славен Белупо» в товарищеском матче.

«Спартак» сыграл вничью с хорватским клубом «Славен Белупо» Московский «Спартак» не смог добиться победы над хорватским клубом «Славен Белупо» в товарищеском матче.