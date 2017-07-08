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Немецкая «Арминия» крупно обыграла «Рубин» в контрольном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Казанский «Рубин» проиграл в товарищеском матче билефельдской «Арминии» (0:4).

Все четыре мяча немецкая команда забила до перерыва.

Отметим, что в прошлом сезоне «Арминия» заняла 15-е место во второй бундеслиге.

Рубин (Казань, Россия) — «Арминия» (Билефельд, Германия) — 0:4 (0:4)

«Рубин» (первый тайм): Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Камболов, Сорокин, Набиуллин, Цакташ, Оздоев, Жемалетдинов, Карадениз, Канунников.

«Рубин» (второй тайм): Рыжиков, Кудряшов, Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин, М'Вила, Рочина, Сонг, Жемалетдинов, Канунников.

16 июля команда Курбана Бердыева в первом туре чемпионата России на своем поле сыграет с «Краснодаром». 

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