Немецкая «Арминия» крупно обыграла «Рубин» в контрольном матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Казанский «Рубин» проиграл в товарищеском матче билефельдской «Арминии» (0:4).
Все четыре мяча немецкая команда забила до перерыва.
Отметим, что в прошлом сезоне «Арминия» заняла 15-е место во второй бундеслиге.
Рубин (Казань, Россия) — «Арминия» (Билефельд, Германия) — 0:4 (0:4)
«Рубин» (первый тайм): Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Камболов, Сорокин, Набиуллин, Цакташ, Оздоев, Жемалетдинов, Карадениз, Канунников.
«Рубин» (второй тайм): Рыжиков, Кудряшов, Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин, М'Вила, Рочина, Сонг, Жемалетдинов, Канунников.
16 июля команда Курбана Бердыева в первом туре чемпионата России на своем поле сыграет с «Краснодаром».
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