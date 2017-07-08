Анатолий Давыдов: Задача «Зенита-2» – подготовить наших петербургских ребят

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Шинником» (1:2).

- Итог не положительный. Тяжело, конечно, подготовиться за 17 дней. У нас сменилось 13-14 человек, сейчас играют ребята 97-го, 98-го и 99-го годов рождения. В этом году у нас развернут другой вектор - уделить большое внимание нашим молодым футболистам. Многих вернули, смотрим на них. Много с молодежного состава. В ФНЛ будет непросто, но что делать. Задача у нашей команды немного другая - подготовить наших петербургских ребят.

Думаю, для игроков сегодня был большой шок. Многие на этом уровне еще не играли. Было сложно, соперник создавал давление за счет длинных передач, игры вверху, сбросом мяча. Мы над этим плотно не работали, но ФНЛ этим и отличается - мощной длинной игрой. Будем тренироваться, находить контрмеры против такой игры.

- Почему в концовке заменили Сиротова?

- Мне захотелось освежить фланг, все-таки у нас там тоже есть быстрый парень. Сиротов подустал, было много падений, с ним конкретно с самого начала играли очень плотно. Так что это нормальное явление.

- Как вам в Костроме?

- Я в этих районах начинал футбольную жизнь с 71-го года и прошел всю нашу Центральную часть России, все города. Тут я играл против Ярцева. Хороший район, добротный, - приводит слова Давыдова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч первого тура первенства ФНЛ «Шинник» - «Зенит-2» завершился победой хозяев со счетом 2:1. Ярославцы забили оба гола в первом тайме: отличились Никита Безлихотнов и Дмитрий Чистяков. Петербуржцы отыграли один мяч после перерыва, автором гола стал Николай Прудников.

Матч проходил в поселке Караваево в Костромской области. Игру перенесли из Ярославля, так как на домашнем стадионе «Шинника» идет реконструкция к чемпионату мира.

Для «Зенита-2» это был первый матч под руководством Анатолия Давыдова. В июне он сменил на посту главного тренера Владислава Радимова, который возглавлял команду с 2013 года.

15 июля в матче второго тура ФНЛ «Шинник» сыграет в Воронеже против «Факела». «Зенит-2» 16 числа встретится с петербургским «Динамо».