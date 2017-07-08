Президент «Сан-Паулу»: «Зенит» еще не заплатил 18 миллионов евро за Кайо
Источник: GloboEsporteКомментарии
Президент «Сан-Паулу» Карлос Аугусто Баррос рассказал, что представители «Зенита» проинформировали клуб о готовности заплатить за защитника Родриго Кайо 18 миллионов евро.
Такая сумма прописана в контракте 23-летнего футболиста. Баррос отметил, что сделка пока не состоялась,
– Если они действительно заплатят 18 миллионов, нам ничего не останется, как отпустить Кайо, – заявил GloboEsporte президент «Сан-Паулу».
Также в Бразилии сообщают, что людей, близких к игроку, еще не проинформировали о продаже.
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