Боб Арум: Пакьяо может хорошо подзаработать на реванше с Хорном, но решение только за ним

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пока не знает, состоится ли повторный поединок его давнего подопечного Мэнни Пакьяо с австралийцем Джеффом Хорном.

- Пакьяо может хорошо подзаработать на реванше с Хорном. Однако, это его личное решение, и через две недели я отправлюсь на Филиппины, чтобы все обсудить с ним и с его женой Джинки, - цитирует Арума издание Manila Bulletin.

Напомним 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.

В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения.