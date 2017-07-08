Боб Арум: Пакьяо может хорошо подзаработать на реванше с Хорном, но решение только за ним
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пока не знает, состоится ли повторный поединок его давнего подопечного Мэнни Пакьяо с австралийцем Джеффом Хорном.
- Пакьяо может хорошо подзаработать на реванше с Хорном. Однако, это его личное решение, и через две недели я отправлюсь на Филиппины, чтобы все обсудить с ним и с его женой Джинки, - цитирует Арума издание Manila Bulletin.
Напомним 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.
В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения.
Филиппинская сказка с ужасным концом. Как Пакьяо проиграл Хорну
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