«Краснодар» – «Славия». Данни выведет команду с капитанской повязкой

Стал известен состав «Славии» на товарищеский матч против «Краснодара».

Мигель Данни впервые выйдет в составе команды после перехода из «Зенита».

Напомним, Данни перешел в «Славию» летом 2017 года. Португалец выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. За это время он провел 173 матча в чемпионате России и забил 53 гола.

В сезоне-2016/17 «Славия» стала чемпионом Чехии и будет выступать в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.