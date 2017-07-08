Дмитрий Гунько: Наша цель – довести игроков «Спартака-2» до уровня первой команды

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько рассказал о задачах, стоящих перед его подопечными.

- Большая группа наших футболистов находилась на сборе с первой командой. Для ребят это был шанс проявить себя. То, для чего мы и работаем. Вчера, например, в контрольном матче по 45 минут сыграли Артем Самсонов и Зелимхан Бакаев.

На месте более опытных ребят у нас выступали молодые, которые, как я уже сказал, только начинают пробовать себя в ФНЛ. Все они — перспективные футболисты, и наша цель — довести их до уровня первой команды, - цитирует Гунько официальный сайт красно-белых.

Напомним, в первом туре первенства ФНЛ-2017/18 «Спартак-2» на выезде переиграл «Сибирь» со счетом 2:1.