Дмитрий Гунько: Наша цель – довести игроков «Спартака-2» до уровня первой команды
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько рассказал о задачах, стоящих перед его подопечными.
- Большая группа наших футболистов находилась на сборе с первой командой. Для ребят это был шанс проявить себя. То, для чего мы и работаем. Вчера, например, в контрольном матче по 45 минут сыграли Артем Самсонов и Зелимхан Бакаев.
На месте более опытных ребят у нас выступали молодые, которые, как я уже сказал, только начинают пробовать себя в ФНЛ. Все они — перспективные футболисты, и наша цель — довести их до уровня первой команды, - цитирует Гунько официальный сайт красно-белых.
Напомним, в первом туре первенства ФНЛ-2017/18 «Спартак-2» на выезде переиграл «Сибирь» со счетом 2:1.
Матч
Сибирь - Спартак-2 - 1:2 (1:2)
Голы
Руденко 6 (0:1). Самбу 35 (0:2). Цховребов 39 (1:2).
Состав
Сибирь: Цыган, Мищенко, Цховребов, Аравин, Макаренко, Плопа, Дегтярёв, Чеботару, Рухаиа, Житнев, Азаров
Спартак-2: Терешкин, Лихачёв, Сокол, Шанбиев, Рассказов, Мамин, Пантелеев, Полубояринов, Сакала, Самбу, Руденко
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
08 июля 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция