Маурисио хочет расторгнуть контракт с «Зенитом»
Источник: O JogoКомментарии
Бразильский полузащитник Маурисио хочет расторгнуть контракт с «Зенитом». Об этом сообщает O Jogo.
По информации издания, новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не рассчитывает на 28-летнего полузащитника, поэтому Маурисио, который имеет предложение из Саудовской Аравии, хочет покинуть Россию.
Добавим, что контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до июля 2019 года.
Маурисио пополнил состав «Зенита» в 2016 году, перейдя из «Терека». В минувшем сезоне Маурисио провел 19 игр в чемпионате России за «Зенит».
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