«Оренбург» одержал волевую победу над «Тамбовом»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Оренбурга» дома переиграли «Тамбов» в матче первого тура чемпионата ФНЛ со счетом 2:1.
Счет на 6-й минуте встречи открыл защитник тамбовской команды Александр Горбатюк. Спустя 20 минут словацкий форвард «Оренбурга» Михал Дюриш сравнял счет в матче. А на 36-й минуте болгарский полузащитник хозяев Благой Георгиев вывел «Оренбург» вперед.
В следующем туре 15 июля «Оренбург» в гостях встретится со «Спартаком-2». В тот же день «Тамбов» сыграет на выезде с «Авангардом».
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