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Алексей Терещенко: Хочу поделиться опытом с динамовской молодежью

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард Алексей Терещенко заявил, что хочет продолжать карьеру в московском «Динамо».

– Что скажете о нынешней динамовской команде, в которой много молодежи?
– Что эти ребята – наше будущее, – отвечает Терещенко. - И я хотел бы передать им свой опыт. Что-то подсказать. Может быть даже помочь. Думаю, что как раз ветераны могут подставить плечо тренерскому штабу в той непростой ситуации, которая сложилась. Ведь ушел ряд опытных и мастеровитых игроков. Но я думаю, что у «Динамо» хорошее будущее и с молодыми ребятами.

Напомним, что три предыдущих сезона Терещенко провел в «Динамо». В прошлом году он был капитаном команды.

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