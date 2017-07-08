Алексей Терещенко: Хочу поделиться опытом с динамовской молодежью

Форвард Алексей Терещенко заявил, что хочет продолжать карьеру в московском «Динамо».

– Что скажете о нынешней динамовской команде, в которой много молодежи?

– Что эти ребята – наше будущее, – отвечает Терещенко. - И я хотел бы передать им свой опыт. Что-то подсказать. Может быть даже помочь. Думаю, что как раз ветераны могут подставить плечо тренерскому штабу в той непростой ситуации, которая сложилась. Ведь ушел ряд опытных и мастеровитых игроков. Но я думаю, что у «Динамо» хорошее будущее и с молодыми ребятами.

Напомним, что три предыдущих сезона Терещенко провел в «Динамо». В прошлом году он был капитаном команды.