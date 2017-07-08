Алексей Терещенко: Полностью восстановлюсь после операции к концу августа

Форвард Алексей Терещенко рассказал о том, как готовится к сезону.

– Я сейчас тренируюсь по индивидуальному план. Просто у меня есть небольшие проблемы после операции в Германии. Сроки окончания реабилитации – конец августа или начало сентября. А может и раньше! Надеюсь, это не помешает моим переговорам с «Динамо» о новом контракте. Какие требования у Воробьева я прекрасно знаю. Игроков, которые номер отбывают, у нас в составе не будет.

Напомним, что три предыдущих сезона Терещенко провел в «Динамо». В прошлом году он был капитаном команды.