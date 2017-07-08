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Даниил Квят: Ощущения от машины в квалификации были худшими на весь уик-энд, я потерял уверенность

Источник:  «Торо Россо»Комментарии

Российский пилот Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии. 

- Обидно. В квалификации мы потеряли баланс и, вследствие этого, всю уверенность, которая у меня до сих пор. Ощущения от машины были худшими за весь уик-энд.

Такое чувство, что у меня вообще не было сцепления колес с дорожным покрытием, и задняя часть машины сильно проскальзывала. Очень расстроен. Посмотрим, что я смогу сделать завтра.

Положительный момент в том, что в день гонки может произойти все, что угодно, - цитирует Квята официальный сайт команды «Торо Россо».

Напомним, Даниил Квят показал только 14-й результат в квалификации Гран-при Австрии, а поул-позишн завоевал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Гонка начнется завтра в 15:00 по московскому времени.

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