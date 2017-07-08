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Футболистам «Спартака» вручили золотые медали за победу в чемпионате России

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Футболистам «Спартака» вручены золотые медали за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Как отмечается, Медали команде вручали глава РФС Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Как сообщалось на официальном сайте красно-белых, первоначально это мероприятие планировалось провести на «Открытие Арене». Однако из-за прошедших матчей Кубка Конфедераций на стадионе будет выполнен большой объем работы по подготовке домашней арены клуба к предстоящему сезону. По этой причине награждение команды состоялось в концертном зале «Мир».

Напомним, что за три тура до окончания чемпионата обеспечили себе золотые медали РФПЛ и в десятый раз в истории стал чемпионом России.

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