Леонид Федун: Спасибо всем болельщикам

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поблагодарил болельщиков команды.

– Наконец сбылось то, о чем мы все мечтали долгие 16 лет. Жаль, что здесь нет болельщиков. Вы знаете, что наш стадион принял матчи Кубка конфедераций, поэтому мы не смогли там собраться. Спасибо всем болельщикам, – приводит слова Федуна ТАСС.

Ранее футболистам «Спартака» были вручены золотые медали за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17.