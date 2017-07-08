Министр спорта Свердловской области: На Кубке конфедераций победила Россия
Источник: Znak.comКомментарии
Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт подвел итоги Кубка конфедераций-2017.
- Это очень интересное событие. Хотя и есть поговорка, что в футбол играют все, а побеждает Германия, но в этом турнире победила Россия. Да, Кубок Конфедераций выиграла Германия. Но на самом деле его выиграла Россия, в организационном плане. К этому проекту было очень предвзятое отношение, иностранные журналисты приезжали на Кубок Конфедераций, чтобы найти что-нибудь скабрезное. К сожалению, для них ничего не нашлось, - цитирует Рапопорта портал Znak.com.
Напомним, Кубок конфедераций проходил в четырех российских городах и завершился 2 июля.
В финальном матче сборная Германии переиграла команду Чили со счетом 1:0.
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