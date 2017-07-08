Министр спорта Свердловской области: Понравилась новация с введением видеоповторов в футболе

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил удачные организационные новшества на Кубке конфедераций-2017.

Паспорт болельщика — российское ноу-хау — появился на Олимпиаде в Сочи. Сейчас он используется и на Кубке Конфедераций. По нему проходили на стадион, селили в гостиницах, с ним можно было ездить на транспорте, в том числе и на поездах между городами. Очень понравились красочные церемонии открытия и закрытия турнира.

Но это воздействие на футбольное поле. Возможно, надо что-то менять. Понравилась новация с введением видеоповторов. К сожалению, когда в матче с Мексикой снесли Федора Смолова — был прямой удар в ногу, и все это видели, — у судей не хватило мужества принять важное решение, - цитирует Рапопорта портал Znak.com.

Напомним, Кубок конфедераций проходил в четырех российских городах и завершился 2 июля.

В финальном матче сборная Германии переиграла команду Чили со счетом 1:0.