Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Херцог4:6, 0:6Кузнецова
Футбол  Шинник2 : 1Зенит-2
Футбол  Химки3 : 0Ротор
Футбол  Сибирь1 : 2Спартак-2
Футбол  Динамо СПб2 : 1Енисей
Футбол  Крылья Советов2 : 0Луч-Энергия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Массимо Каррера: Чемпионство «Спартака прошлого сезона дает нам фору

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что чемпионство красно-белых в минувшем сезоне не дает команде преимущества.

- Хочу поблагодарить свою семью, всех болельщиков, которые нам дали свое тепло. Уже через неделю нам предстоит важный матч, мы не должны думать, что чемпионство прошлого сезона дает нам фору. Нам нужно бороться, ибо никто ничего нам дарить не будет. Я хочу побеждать еще, чтобы радовать руководство, болельщиков и всех остальных, - приводит слова Карреры ТАСС.

Ранее футболистам «Спартака» были вручены золотые медали за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Поздравляю «Спартак» с долгожданной и заслуженной победойВице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил болельщиков «Спартака» с заслуженной победой в чемпионате России.Леонид Федун: Спасибо всем болельщикамПредседатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поблагодарил болельщиков команды.Футболистам «Спартака» вручили золотые медали за победу в чемпионате РоссииФутболистам «Спартака» вручены золотые медали за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17. Об этом сообщает «Р-Спорт».Маурисио хочет расторгнуть контракт с «Зенитом»Бразильский полузащитник Маурисио хочет расторгнуть контракт с «Зенитом». Об этом сообщает O Jogo.«Краснодар» – «Славия». Данни выведет команду с капитанской повязкойСтал известен состав «Славии» на товарищеский матч против «Краснодара».Президент «Сан-Паулу»: «Зенит» еще не заплатил 18 миллионов евро за КайоПрезидент «Сан-Паулу» Карлос Аугусто Баррос рассказал, что представители «Зенита» проинформировали клуб о готовности заплатить за защитника Родриго Кайо 18 миллионов евро.Радимов в шутку назвал Титова «багажом Аленичева»Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместную фотографию с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, обыграв в подписи известную фразу про «багаж Аленичева».Полузащитник ЦСКА Макаров может уйти в аренду в «Тосно»Полузащитник ЦСКА Александр Макаров, который проходит летние сборы вместе с первой командой армейцев, новый сезон может начать в «Тосно».10 молодых игроков РФПЛ, которые удивят вас в новом сезоне10 молодых игроков РФПЛ, которые удивят вас в новом сезонеПодборка молодых и малоизвестных игроков РФПЛ, для которых новый сезон может стать особенным.Артем Милевский: Сам хотел уйти из «Тосно». Никогда не таскал рояль, а привык играть на немБывший нападающий «Тосно» Артем Милевский поделился впечатлениями от перехода из российского клуба в брестское «Динамо».Луиш Нету: В коллективе отличная атмосфера. Это то, что нужно на старте сезонаЗащитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от работы с новым тренерским штабом команды, который возглавляет Роберто Манчини.Австрийский «Блау-Вайс» разгромил «Ростов» в товарищеском матчеФутболисты «Ростова» в контрольном матче крупно уступили команде из второго австрийского дивизиона «Блау-Вайс» со счетом 3:0.«Зенит» завершил сбор двусторонним матчемВ последний день второго тренировочного сбора в австрийском Кицбюэле футболисты «Зенита» сыграли двусторонний матч.Юрий Семин: Вопросом подписания контракта с Коряном в клубе занимаютсяГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что клуб ясность с контрактом форварда Аршака Коряна наступит в ближайшее время.Роберто Манчини: Такого сложного перелета, как в Хабаровск, у нас еще не былоГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о подготовке команды к стартовому туру РФПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся с хабаровским СКА.Роберто Манчини: Пока я всем доволен и думаю, что будет еще лучшеГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги работы команды на втором тренировочном сборе в австрийском Кицбюэле.Роберто Манчини: Дриусси – это хорошее приобретениеГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о подписании контракта с аргентинским нападающим Себастьяном Дриусси.Защитник «Рубина» Котуньо может перейти в «Овьедо»Защитник «Рубина» Гильермо Котуньо может стать игроком «Овьедо».«СКА-Хабаровск» обыграл «Смену» в товарищеском матчеФутболисты «СКА-Хабаровска» переиграли в контрольном матче «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.«Спартак» заинтересовался форвардом сборной КамерунаМосковский «»Спартак» заинтересовался форвардом сборной Камеруна и «Лорьяна» Бенжамена Муканджо. Об этом информирует Le10 Sport.
Футбол
«Оренбург» одержал волевую победу над «Тамбовом»
Футбол
Маурисио хочет расторгнуть контракт с «Зенитом»
Футбол
Дмитрий Гунько: Наша цель – довести игроков «Спартака-2» до уровня первой команды
Бокс
Боб Арум: Пакьяо может хорошо подзаработать на реванше с Хорном, но решение только за ним
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости