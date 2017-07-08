Массимо Каррера: Чемпионство «Спартака прошлого сезона дает нам фору

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что чемпионство красно-белых в минувшем сезоне не дает команде преимущества.

- Хочу поблагодарить свою семью, всех болельщиков, которые нам дали свое тепло. Уже через неделю нам предстоит важный матч, мы не должны думать, что чемпионство прошлого сезона дает нам фору. Нам нужно бороться, ибо никто ничего нам дарить не будет. Я хочу побеждать еще, чтобы радовать руководство, болельщиков и всех остальных, - приводит слова Карреры ТАСС.

Ранее футболистам «Спартака» были вручены золотые медали за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17.