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Владислав Сиротов:У «Зенита-2» было мало времени на подготовку к сезону

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита-2» Владислав Сиротов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Шинником» (1:2).

- Это наша первая игра, у нас до этого было не так много времени, потому что новая команда, и с прошлого года много потерь. В принципе, ребята первый раз оказались в таком чемпионате, они даже вторую лигу не проходили. В первом тайме у нас была небольшая скованность, присматривались к сопернику. Во второй половине отступать было некуда, и у нас все стало получаться намного лучше, раскрепостились. В принципе, молодцы, и есть к чему расти. Пропустили два гола со «стандартов» - будем их разбирать и стараться не пропускать больше таких мячей.

- Против своей бывшей команды настраивались по-особенному?
- Нет, но «Шинник» я вспоминаю только с улыбкой. Для меня это второй после «Зенита» родной клуб. Всегда тепло принимают, приятно было увидеться со всеми.

- Тяжело еще дается взаимодействие на поле с новыми партнерами?
- Это все будет приходить с каждой игрой. Будем готовиться, притираться. Повторюсь, у нас было мало времени на подготовку. Через тренировки и игры будем налаживать взаимодействие, - приводит слова Сиротова официальный сайт «Зенита-2».

Напомним, матч первого тура первенства ФНЛ «Шинник» - «Зенит-2» завершился победой хозяев со счетом 2:1. Ярославцы забили оба гола в первом тайме: отличились Никита Безлихотнов и Дмитрий Чистяков. Петербуржцы отыграли один мяч после перерыва, автором гола стал Николай Прудников.

Матч проходил в поселке Караваево в Костромской области. Игру перенесли из Ярославля, так как на домашнем стадионе «Шинника» идет реконструкция к чемпионату мира.

Для «Зенита-2» это был первый матч под руководством Анатолия Давыдова. В июне он сменил на посту главного тренера Владислава Радимова, который возглавлял команду с 2013 года.

15 июля в матче второго тура ФНЛ «Шинник» сыграет в Воронеже против «Факела». «Зенит-2» 16 числа встретится с петербургским «Динамо».  

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